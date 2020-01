Papenburg . Ein 20-Jähriger ist vor dem Amtsgericht in Papenburg wegen versuchten Diebstahl in besonders schwerem Fall samt Sachbeschädigung verurteilt worden. Der Angeklagte hatte versucht, Geld aus einem Automaten der Postbankfiliale in Papenburg zu stehlen.

