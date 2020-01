Aschendorf. Bei der Mitgliederversammlung des Männergesangsvereins „Liedertafel Erholung“ im Kolpinghaus in Aschendorf sind fünf Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt worden. Der Verein darf sich in diesem Jahr über sein 175-jähriges Bestehen freuen.

„Singen gehört zu unserem Leben und ist in jedem Lebensalter möglich. Durch Gesang Freude und Leid auszudrücken ist das, was eine Chorgemeinschaft ausmacht“, sagte Vorsitzender Heinz Fahling. Um dies zu erreichen, werde eine professionelle Chorleitung benötigt. Mit Eugen Renz, der seit zehn Jahren als Chorleiter und Dirigent aktiv ist, sei solch einer gefunden worden. „Renz ist nicht nur Chorleiter. Er bearbeitet die Noten so, dass sie auch vom Chor gesungen werden können. Nicht jeder Chor kann alles singen“, erwähnte Winfried Aubreville, Geschäftsführer des Kreis-Chor-Verbandes Emsland und Grafschaft Bentheim.

Neben Renz wurden auch Sänger geehrt, die seit vielen Jahren im Verein aktiv sind. So unter anderem Michael Kosse, der seit zehn Jahren im zweiten Tenor singt und nebenbei auch als Solosänger auftritt. Auch Hermann Spellbrink begleitet den Chor unter anderem als Fahnenträger seit nunmehr zehn Jahren. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Reinhard Schrader und Johannes Wegmann geehrt. Wegmann habe sich bei der Gründung und Integration des Frauenchors „ChoryFeen“ sehr für den Chor eingesetzt, so Aubreville.

Darüber hinaus darf sich der Vorstand über eine neue Kassenprüferin freuen: Monika Röben wurde einstimmig von den Mitgliedern bei der Versammlung gewählt.

Im Jahr 2019 konnte der Verein Fahling zufolge sechs neue Fördermitglieder gewinnen. Unterstützt wird der Chor nun von insgesamt 66 Förderern. Der Mitgliederstand betrage aktuell insgesamt 144 Mitglieder, darunter 41 Sänger im Männergesangsverein und 42 Sängerinnen bei den „ChoryFeen“.



Schriftführer Rolf Bröring zufolge haben die Sänger des Männergesangsvereins an 41 Übungsabenden 44 Lieder – darunter vier neue Lieder – geprobt und diese an 13 öffentlichen Auftritten präsentiert. Auch die „ChoryFeen“ haben an 41 Übungsabenden 38 Lieder geprobt, darunter zehn neue Lieder, wie Sprecherin Barbara Springub berichtet.

Fahling machte auf einige Termine hinsichtlich des Chor-Jubiläums aufmerksam. Am Freitag, 3. Juli, wird das erste Jubiläumskonzert in der Aula der Heinrich-Middendorf-Oberschule stattfinden. Außerdem soll am Sonntag, 17. Mai, im Heimatverein die 175-jährige Geschichte des Chors dargestellt werden. Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr wurden für die Chormitglieder außerdem neue Konzertmappen angeschafft.