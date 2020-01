Verkehrsbehinderungen durch Unfall in Höhe Meyer Werft in Papenburg CC-Editor öffnen

Papenburg. Auf der Rheiderlandstraße in Höhe Meyer Werft in Papenburg hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Der Verkehr staute sich zeitweise bis über die Emsbrücke und bis zur Ortschaft Halte.