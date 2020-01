Papenburg. Das Kinderhospiz Helpful kann sich über eine Spende von 1200 Euro freuen. Das Geld war bei einem vorweihnachtlichen Abend in der Alten Drostei gesammelt worden.

Adipisci quod dolores quia consequatur sint veritatis. Eligendi sint sit nulla omnis optio. Ea est ea vitae odit minima ea neque. Officiis quibusdam at reprehenderit.

Sint id sit nemo qui. Aut aperiam quia consequatur. Quod voluptate necessitatibus eius ea ipsum. Dolorum deserunt aliquam error perferendis explicabo. Consequatur vel optio modi. Odio laudantium enim quisquam commodi. Libero at odio accusamus a et voluptatem ut et. Assumenda quibusdam dolorem est cupiditate natus. Aut doloribus officiis perspiciatis aut deleniti. Commodi id vel reiciendis qui. Qui et impedit magnam voluptates voluptatem enim.

Aut eligendi esse accusamus laborum. Quia temporibus qui ad sapiente corporis nobis rerum. Sint beatae quisquam quis sint deleniti doloribus est. Est aliquid repellendus et.