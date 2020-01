Aufzug am Papenburger Bahnhof wieder in Betrieb CC-Editor öffnen

Der Aufzug am Papenburger Bahnhof steht Reisenden wieder zur Verfügung. Foto: Talea Norda

Papenburg. Der Aufzug an Gleis 1 am Papenburger Bahnhof ist wieder in Betrieb. Er war mehrere Wochen defekt und ist in der vergangenen Woche, wie von der Bahn angekündigt, repariert worden.