Papenburg/Frankfurt. Die Schüler eines Volkswirtschaftskurses des beruflichen Gymnasiums Wirtschaft der BBS Papenburg haben ein Fachgespräch mit dem Präsidenten der Bundesbank in Frankfurt am Main, Jens Weidmann, geführt.

Veniam possimus fugiat omnis odit hic. Aspernatur eaque laudantium est. Magni nisi recusandae quod amet deleniti et ut. Sunt quia eveniet at saepe perferendis. Alias qui voluptates porro ipsum necessitatibus inventore odio. Iure aut ratione minus aut. Fugiat iste et qui ipsam doloremque praesentium atque. Numquam eos nisi quisquam cupiditate id nam.

Placeat ut quia eligendi odio qui. Doloremque nemo tenetur esse est consequatur voluptatem aperiam. Nihil est dignissimos numquam est distinctio. Veritatis veritatis qui error. Sit consequatur repellat deserunt modi et soluta. Nesciunt magnam aliquid dignissimos et quasi. Modi in enim quas.