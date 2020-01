Weiterhin abgesperrt ist der Fußweg vor der OLB-Filiale in Aschendorf. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Wenn ein Beleg dafür notwendig war, dass die Geldautomatensprenger-Bande immer skrupelloser bei ihren Taten vorgeht, der dürfte diesen in der Nacht zum vorigen Mittwoch erhalten haben. Die Täter haben in den Wohnungen über der OLB-Filiale in Aschendorf 13 Menschenleben in Gefahr gebracht.