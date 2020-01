Papenburg. Der Neujahrsempfang der Stadt Papenburg in der Heinrich-von-Kleist-Schule soll dem Austausch zwischen Bürgern und Verwaltung in gemütlicher Atmosphäre dienen. Dazu wird in diesem Jahr unter dem Motto „Heimathafen Papenburg“ ein abwechslungsreiches Programm mit viel Livemusik, einem neuen Cateringkonzept und moderner Raumillumination geboten, wie die Stadt mitteilt.

Musikalisch umrahmt wird der Empfang am Donnerstag, 23. Januar, von der Papenburger Formation Bandsalat. "Die Band ist einfach perfekt für unser Event. Sie spielen wunderschöne und handgemachte Musik aus sämtlichen Genres, da ist wirklich für jeden etwas dabei", freut sich Ivonne Kösters vom Organisationsteam. "Die Musiker haben unter anderem mit ihrem Auftritt auf der Blumenschau im vergangenen Jahr gezeigt, was sie draufhaben und dabei über 1000 Besucher in ihren Bann gezogen. Ihre Akustik-Cover von altbekannten und aktuellen Songs haben eine ganz eigene Magie und machen einfach nur gute Laune."

Erlös geht an Seenotretter

Neben der Livemusik wird es in diesem Jahr auch wieder einen Verkaufsstand für den guten Zweck geben. "Passend zum maritimen Thema unseres Neujahrsempfangs wird es in diesem Jahr einen Stand mit Artikeln der Papenburg Marketing GmbH geben", so Kösters. Angeboten werden der Ankündigung zufolge Anker-Schlüsselanhänger, Kalender, Postkarten, Magnete und sogar eine kleine Schiffsglocke. Die Erlöse sollen zu 100 Prozent an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), auch bekannt als "Die Seenotretter". Außerdem wird auch eine Delegation der Seenotretter mit einem kleinen Informationsstand vor Ort sein.

Fotos der Bürger

Weiterhin erinnern die Organisatoren noch einmal an die geplante Fotoaktion, bei der jeder Interessierte mitwirken kann. Dabei sollen auf einer großen Projektionsfläche die von den Bürgern eingesandten Fotos während der gesamten Veranstaltung gezeigt werden. Jeder der mitmachen möchte, kann dafür sein persönliches Foto per Mail an Neujahrsempfang@papenburg.de senden. Die Aufnahmen sollen visuell das Jahr 2019 in Papenburg beschreiben.

Für den eintrittsfreien Neujahrsempfang sind noch einige wenige Tickets erhältlich. Die Karten gibt es noch bis Mittwoch, 15. Januar, ausschließlich in der Geschäftsstelle von Papenburg Kultur am Hauptkanal rechts 72. Pro Person werden maximal zwei Tickets ausgegeben. Eine Reservierung ist nicht möglich. Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass 15 Minuten vorher.