Unfall in Papenburg: Weiter unklar, wer am Steuer gesessen hat

Drei Männer saßen laut Polizei in diesem Fahrzeug, gefahren sein wollte aus diesem Trio niemand. Foto: NWM-TV

Papenburg. Wer hat am Lenkrad des Fahrzeugs gesessen, das am Dienstagabend nach einem Zusammenstoß mit einer Mauer und einer Hecke in den Kanal an der Straße Erste Wiek links in Papenburg gelandet ist? Die Polizei ermittelt weiterhin fieberhaft.