Papenburg. Das Marien-Hospital in Papenburg-Aschendorf ist nach 2016 erneut als klinisches Endometriosezentrum zertifiziert worden. Wie das Krankenhaus mitteilt, fand die Rezertifizierung bereits im November 2019 statt und gilt bis 2022.

