Frau bei Auffahrunfall an Wiek rechts in Papenburg verletzt CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste das Dach und die seitliche B-Säule des Mini abtrennen, damit die Fahrerin schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Dienstagmittag in Papenburg an der Straße Wiek rechts ereignet. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Fahrerin mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug retten.