Seminar in Papenburg: Die eigene Familie in der NS-Zeit CC-Editor öffnen

Mit dem geschichtlichen Erbe der eigenen Familie beschäftigten sich die 70 Teilnehmer des Seminars. Foto: Historisch-Ökologische Bildungsstätte

Papenburg. Gemeinsam den Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus in der zweiten und dritten Generation erforschen und diskutieren - dieses Ziel hatten die 70 Teilnehmer eines Wochenendseminars, zu dem die Historisch-Ökologische Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Esterwegen eingeladen hatte.