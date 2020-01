Papenburg. Die Karateprüfung meistern und den nächst höheren Gurt erlangen: Das ist das Ziel der Prüflinge in der Turnhalle der Michaelschule in Papenburg gewesen. Die Karateabteilung des TV Papenburgs unter der Leitung von Helmut Kossen hatte zu den Kämpfen eingeladen.

Kossen nimmt die Gurtprüfungen seit mehr als 20 Jahren ab. Insgesamt 92 Karateka aus dem gesamten nördlichen Emsland und dem südlichen Ostfriesland traten zu den Kämpfen an, so der Prüfer. Ihre Gurtfarben erleuchteten in den verschiedensten Farben: gelb, grün, blau und braun. Rund ein halbes Jahr würden sich die Prüflinge auf diesen Tag vorbereiten, berichtet Kossen.

Turnhalle seit Jahren Austragungsort

Bewertet wurden neben dem richtigen Stand auch die Kampftechnik, der Fauststoß und der Fußtritt. Ebenso achteten die Prüfer auf die Abwehr und die korrekte Ausführung der Schläge und Tritte. Dieses Jahr haben alle Teilnehmer die Prüfungen erfolgreich absolviert. Der älteste Karateka war 73 Jahre alt, während der jüngste Prüfling fünf Jahre alt war. Die meisten Prüfungen wurden zum Erlangen des gelben Gurtes abgelegt, welcher die erste Stufe darstellt, berichtet Kossen.

Während die Karateka den Prüfern ihr Können demonstrierten, wurden auf der Tribüne der Turnhalle selbstgebackene Kuchen und Bratwürstchen verkauft. Der Erlös des Verkaufs ging an den Aschendorfer Verein Leben ohne Lepra, der mehrere soziale Projekte in Indien betreut.