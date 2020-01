Papenburg. „Loriot lässt grüßen“ – unter diesem Motto lädt das „WieDu-Theater“ unter der Regie von Norbert Knitsch zu einem dreiteiligen Aufführungsreigen in die Alte Drostei in Papenburg ein.

Das fünfköpfige Ensemble verspricht heitere Vorstellungen. Loriots Humor eigne sich in besonderer Weise, um die Lachmuskeln wieder einmal anspruchsvoll in Bewegung zu bringen, erklären die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Mit den Vorstellungen möchte das Theaterensemble an seine ausverkauften Aufführungen im vergangenen September anknüpfen. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgt Wolfgang Hockmann von der Musikschule des Emslandes in Papenburg.

Spieltermine sind am Donnerstag, 23. Januar (19 Uhr), Sonntag, 26. Januar (15 Uhr) sowie am Donnerstag, 13. Februar um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 12 Euro im Arkadenhaus erhältlich (Tel. 04961809620). Der Eintritt an der Abendkasse kostet 14 Euro.