Papenburg. Gegen Geldspenden sammeln die Malteser am kommenden Samstag, 11. Januar 2020, in Papenburg und Aschendorf ausrangierte Weihnachtsbäume. Die Straßensammlung beginnt um 8.30 Uhr, der Erlös der Aktion kommt den ehrenamtlichen Aufgaben des Malteser-Hilfsdienstes zugute. Gesucht werden noch freiwillige Helfer.

