Papenburg. Aus einer Tankstelle an der B 70 (Meppener Straße) im Papenburger Ortsteil Herbrum haben Einbrecher mehrere Stangen Zigaretten gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zum vergangenen Freitag. Die Einbrecher entkamen unerkannt, die Ermittlungen der Beamten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, in Verbindung zu setzen.