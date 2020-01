Papenburg. Am 6. und 8. Januar startet die Filmrolle der Volkshochschule (VHS) Papenburg mit ihrem neuen Quartalsprogramm, das bis Ende März 13 Filme beinhaltet. Die Aufführungen sind wöchentlich montags und mittwochs im Kino Papenburg. Die Nachmittagsvorführungen beginnen um 17 Uhr, die Abendtermine um 20 Uhr.

