Papenburg. Im neuen Jahr geht es ab dem 13. Januar mit einem vielfältigen Programm in der Papenburger Kunstschule Zinnober weiter. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können aus einer Reihe von Kunstkursen und Workshops auswählen.

Petra Wendholz, Leiterin der Kunstschule, blickt stolz auf das Jahr 2019, in dem die Einrichtung ihr 30-jähriges Bestehen feierte, zurück; „Unser Jubiläumsjahr war sehr vielseitig. Wir konnten zahlreiche Kooperationen und Großprojekte wie die Kunstoase auf der Blumenschau und Ausstellungen in der Galerie im Forum Alte Werft, im Kanal und in der Stadtbibliothek KÖB erfolgreich durchführen. 2020 knüpfen wir auf jeden Fall wieder daran an“.



Die stellvertretende Leiterin Viola Tallowitz-Scharf ergänzt: „Ob Malen und Zeichnen, plastisches Formen und Gestalten oder experimentelle Techniken sowie Buchbinden, Keramik und Fotografie – wir bieten Kunst in verschiedenen Sparten an.“ Kunst sei zudem auch ein tolles Geschenk, vor allem, wenn sie die eigene Kreativität herausfordere, also selbst gemacht wird.

Für folgende Kurse sind noch Plätze verfügbar:

Für Erwachsene: Träume werden wahr, Beginn am 6. Januar um 10 Uhr; Mal- und Zeichenatelier, Beginn am 15. Januar um 19 Uhr.

Für Kinder: Plastisches Formen und Gestalten, Beginn am 14. Januar um 15 Uhr.

Workshops für Familien: Kreatives aus Ton, Freitag, 24. Januar, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 25. Januar von 10 bis 14 Uhr.

Familientag: Druck-Abenteuer Zinnober, Sonntag, 15. März, 11 bis 17 Uhr.

Mutter-und-Kind-Workshops: ein Tag im Atelier, Samstag, 15. Februar, oder 9. Mai, 15 bis 17 Uhr.

Weitere Info und Anmeldung (ab 6. Januar): Telefon 04961 3829.