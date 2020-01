Papenburg. Zusammen bringen sie es auf mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Gästen und ganz viel Wissen rund um das Traditionsunternehmen Meyer Werft. Jetzt wurden fünf langjährige Gästebetreuer der Papenburg Marketing GmbH (PMG), die das Besucherzentrum betreibt, von PMG-Geschäftsführer Kai Nehe in den Ruhestand verabschiedet. Die gebürtige Niederländerin Anni Röttgers wurde für ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum geehrt.

„Die persönlichen Führungen durch die Erlebnis-Ausstellung des Besucherzentrums sind unangefochten das Erfolgsrezept“, sagt Nehe. In Gästebefragungen werde das immer wieder deutlich. Er dankte in dem Zusammenhang der Unternehmenskommunikation der Werft, die die Gästebetreuer regelmäßig „transparent und zügig“ mit allen relevanten Informationen für die Gästebetreuer versorge.



„Durch viele Hintergrundinformationen aus der Branche wird sichergestellt, dass unsere Gästebetreuer immer perfekt informiert sind und so den Besuchern bei den Führungen nicht nur beeindruckende Einblicke in den Schiffbau auf der Meyer Werft geben können, sondern auch über die Schiffbau- und Kreuzfahrtbranche informieren können“, so Nehe. Er lobte das Engagement der Gästebetreuer und bedankte sich dafür, dass „ihr ein Aushängeschild Papenburgs für unsere Gäste und für den Schiffbau in Papenburg seid“.

Im Rahmen einer Feier nahmen von den fünf scheidenden Gästebetreuern mit Heiner Stell und Hans Trecksel zwei ihr Abschiedsgeschenk von Nehe persönlich entgegen. Alle Botschafter, die nun von Bord gehen, erhielten als Erinnerung einen speziell bedruckten „Kapitäns-Stuhl“.

Anni Röttgers, seit 25 Jahren als Gästebetreuerin tätig, denkt derweil noch nicht ans Aufhören. „So lange ich fit bin und es mir Spaß macht, mache ich weiter“, so die gebürtige Niederländerin, die in Tunxdorf lebt und Werftführungen auf Deutsch und in ihrer Muttersprache anbietet.

Aktuell arbeiten für die PMG rund 60 Gästebetreuer, die neben den Führungen durch das Besucherzentrum der Meyer Werft auch Stadtbummel und Stadtrundfahrten durch Papenburg für Touristen durchführen. Darüber hinaus werden einige von ihnen für touristische Angebote, wie das Papenburger Kanalpatent, für Moorführungen oder Nachtwächterrundgänge eingesetzt. Nach Angaben von Kai Nehe soll im neuen Jahr ein Lehrgang für potenzielle neue Gästebetreuer angeboten werden. Eine Ausschreibung, auf die sich Interessenten bewerben können, erfolge bis zum Frühjahr.

