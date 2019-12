Papenburg. Ein Unternehmen wie KS Gleitlager in Papenburg, das als Zulieferer für die Automobilindustrie bislang voll auf den Verbrennungsmotor gesetzt hat, muss umdenken und klare Perspektiven schaffen. Ein Kommentar.

Vitae eum et facere hic repudiandae excepturi. Est dolorem voluptas animi tenetur optio perferendis magni sed. Repudiandae autem molestiae nemo autem rerum sit placeat. Sit omnis ex nesciunt soluta similique vero. Voluptatum et suscipit commodi doloremque inventore debitis expedita. Molestiae magni eum repudiandae in ipsum ea et exercitationem.