Papenburg. In Papenburg ist ein Mann auf offener Straße ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, ereignete sich die Tat am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Karl-Hillers-Straße und der Bürgermeister-Hettlage-Straße am Untenende. Den Angaben zufolge wurde das 34-jährige Opfer von zwei Tätern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Sie forderten den Mann auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchteten die Räuber unerkannt in unbekannte Richtung. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.



Einer der beiden Täter wird als etwa 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er soll einen Dreitagebart getragen haben. Zudem sei er von schlanker Statur und mit einer dunklen Jacke und einer Baseball-Kappe bekleidet gewesen.

Der zweite Räuber soll etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls etwa 30 Jahre alt und von muskulöser Statur sein. Er trug nach Angaben der Polizei eine graue Jacke und eine schwarze Mütze.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.