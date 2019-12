Papenburg. Ein betrunkener Autofahrer hat in Papenburg einen Unfall verursacht. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend auf der Gutshofstraße. Demnach war dort ein 29-jähriger Autofahrer in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs, als er seinen Pkw stoppte. Auch der sich dahinter befindliche Autofahrer hielt seinen Wagen an. Anschließend setzte der 29-Jährige sein Auto zurück und stieß gegen den dahinter stehenden Pkw.

Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,38 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.