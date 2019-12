Papenburg. Für viele gehört der „Der kleine Lord“ alle Jahre wieder zum festen TV-Weihnachtsprogramm. In Papenburg wurde der Klassiker jetzt als Musical aufgeführt und kam beim Publikum gut an.

Das Tournee-Theater „a.gon“ präsentierte in der Stadthalle Forum Alte Werft „Der kleine Lord“ als Musiktheaterstück für die ganze Familie. Dabei wurden die Schauspieler von vier Musikern begleitet, die ebenfalls im Bühnenbild integriert waren. Das Publikumsinteresse war groß und die Halle nahezu ausverkauft.

Alle Jahre wieder an Weihnachten läuft „Der kleine Lord“ auf unseren Fernsehgeräten. Der kleine Lord Fauntleroy oder auch Cedric „Ceddie“ Errol genannt, entzückt seit 1980 mit seiner liebenswerten Art – immer bereit, den Armen und Schwachen zu helfen.

Der achtjährige Junge lebt mit seiner Mutter in New York ein bescheidenes Leben. Eines Tages kommt unerwarteter Besuch aus England. Was Fauntleroy nämlich nicht weiß, ist, dass sein verstorbener Vater Teil der britischen Adelsfamilie war und er nun der einzige lebende Nachkomme seines Großvaters Earl von Dorincount ist. Dieser möchte den jungen Burschen kennenlernen und standesgemäß „aristokratisch“ erziehen.

Jedoch schafft es der liebenswerte Junge, die harte Schale seines alten, grantigen Opas zu knacken und wieder Leben in ihn und ins Schloss zu bringen. So wurde dem alten Mann noch gelehrt, dass Familie, egal ob amerikanisch oder britisch, egal ob arm oder reich, das wichtigste im Leben und durch nichts zu ersetzen ist.

Flott, fröhlich, humorvoll

Ob die flotte, fröhliche und humorvolle Musical-Variante mit dem Bildschirmklassiker mithalten kann? Klare Antwort: Ja, es war alles sehr stimmig. Die Darsteller überzeugten schauspielerisch und gesanglich auf ganzer Linie. Durch die Livemusik wirkte die Stimmung viel lockerer und persönlicher, als wenn die Musik vom Band gekommen wäre. Sehr gut sehen und spüren ließ sich, wie gut Schauspieler und Musiker miteinander harmonieren. Der Saxofonist ließ sich sogar beim Spielen die Schuhe putzen und nahm somit am Geschehen in der Geschichte teil.

Das Bühnenbild war liebevoll hergerichtet worden und kurzerhand wurde aus einem New Yorker Markt ein prunkvolles englisches Schloss. Die Kostüme ließen einen sofort in die Zeit des 19. Jahrhunderts versetzen. Der nicht zu überspitzte Humor brachte Jung und Alt lautstark zum Lachen, als zum Beispiel in der ersten Szene des Theaterstücks die Stadt Papenburg als das Venedig des Nordens bezeichnet wurde.

Anzeige Anzeige

Nicht ganz zufrieden schienen einige Besucher damit, dass die Rolle des kleinen, blonden Lords weiblich besetzt war. Auf die Frage unserer Redaktion, ob es wirklich so schlimm ist, dass Cedric Errol nicht von einem Jungen gespielt wurde, antwortete eine Besucherin: „Man hat natürlich immer den kleinen Jungen aus dem Film im Kopf, aber die schauspielerische Leistung lässt einen drüber hinwegsehen.“

„Ich fand es sehr schön, klasse umgesetzt, die Schauspieler, die Musik, alles gut“, meinte ein anderer Besucher nach der Show begeistert. Der Wechsel des Bühnenbildes hat seiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert.

Wie die Umsetzung des Films als Musical geklappt hat, fasste eine Besucherin so zusammen: „Ich bin positiv überrascht, es ist ja oft recht schwer, einen Film in ein gutes Musical zu verwandeln. Hier hat alles gepasst.“