Papenburg. Bei einem Unfall auf der Bokeler Straße sind am Samstagvormittag drei Niederländer leicht verletzt worden. Ihr Wagen war auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten.

