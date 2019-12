Papenburg. Ulrich Nehe und Rudolf Fissmann sind aus dem Kuratorium des Marien-Hospitals Papenburg-Aschendorf feierlich verabschiedet worden.

Während Nehe altersbedingt aus dem Gremium ausscheidet, legt Fismann sein Amt als Berater auf eigenen Wunsch nieder. Wie es in einer Pressemitteilung des Hospitals weiter heißt, füllten Fissmann die vielfältigen Aufgaben als Geschäftsführer der Caritas-Nordkreis-Pflege GmbH sehr aus. Darüber hinaus habe er private Gründe angeführt. Nehe engagiert sich derweil auch in Zukunft weiter ehrenamtlich im sozialen Bereich. Er ist Vorsitzender des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer in Papenburg.



Seine Zeit als Kuratoriumsmitglied bilanziert Nehe so: „Es gab auch mal schwierige Zeiten und schlaflose Nächte. Wir haben immer gemeinsam gekämpft und sehr viel gelernt, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch, wie sich ein Krankenhaus als Wirtschaftsbetrieb positioniert und erfolgreich funktioniert.“ Ausdrücklich hebt er „das gute Miteinander“ im Kuratorium hervor.

Dechant Franz-Bernhard Lanvermeyer beschrieb Nehe bei der Verabschiedung als „einen wichtigen Multiplikator in der Öffentlichkeit und in städtischen Gremien“ und äußere seinen Dank für die „bemerkenswerte Zusammenarbeit“.