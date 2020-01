Papenburg. Wie und wo kann ich mich einbringen, damit Menschen, denen es nicht so gut geht, Solidarität und Unterstützung erfahren? Diese Frage stellte sich vor sechs Jahren die Papenburgerin Britta Kupris. Über das Engagementportal der Caritas fand sie nicht nur den ehrenamtlichen Einstieg, sondern ihre Berufung. Die 32-Jährige hat mittlerweile ihr Studium der Sozialen Arbeit erfolgreich abgeschlossen.

Britta Kupris war vorwiegend in der Begleitung von Familien tätig und unterstützte dort bei der Betreuung der Kinder, der Begleitung zu Behörden und absolvierte Fahrdienste. „Ich wurde oft sehnsüchtig erwartet und habe die Arbeit mit den Familien immer als sehr bereichernd empfunden.“ Gerne erinnert sie sich auch an die Betreuung eines jungen Paares, wo der Vater eine Berufsausbildung startete und die Mutter sich um das Neugeborene kümmerte. Das Paar lebte sehr zurückgezogen und es fehlte die Unterstützung aus dem sozialen Umfeld.

Eine persönliche Bereicherung

Für die Kindeseltern stellte Kupris eine wichtige Ansprechperson in Fragen der Versorgung und Entwicklung des Kindes dar und begleitete die Familie auch zu Arztterminen und Behörden. „Es ist wichtig, dass die Familien merken, dass jemand da ist und manchmal einfach nur zuhört. Ich glaube, dass die vielen Gespräche und lebenspraktischen Tipps meinen Klienten geholfen haben“, resümiert Kupris. Die Einsätze sieht sie auch als persönliche Bereicherung, denn sie konnte viele Lebenswelten kennenlernen und die eigenen sozialen Kompetenzen erweitern.



Regelmäßig reflektieren

Als sehr hilfreich für ihre Tätigkeit empfand die 32-Jährige vor allem die regelmäßigen Reflektionen in der Gruppe mit anderen Ehrenamtlichen in der Caritas-Beratungsstelle. „Ich konnte mich auch jederzeit an eine Sozialarbeiterin wenden. Außerdem wurde ich sehr gut auf die ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet“, so Kupris. Denn vorab nahm sie an einer Basisqualifizierung durch die Caritas teil, bei der pädagogische Themen, Rechte und Pflichten, sowie der Umgang mit Nähe und Distanz im Mittelpunkt standen.

„Was man braucht, ist etwas Zeit und die Bereitschaft Menschen vorurteilsfrei zu begegnen“, erklärt Margret Rohjans. Sie betreut bei der Caritas-Beratungsstelle in Papenburg die ehrenamtlichen Helfer. Die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Caritas sind sehr vielfältig und richten sich vor allem nach den zeitlichen Ressourcen der ehrenamtlich Tätigen.

Tipps fürs Zusammenleben

Im Rahmen der Frühen Hilfen beispielsweise unterstützen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Familien bei der Bewältigung des Alltags und geben in persönlichen Kontakten Hilfestellungen bei niederschwelligen Themen wie der Suche nach passenden Fördermöglichkeiten für die Kinder, Ausfüllen von Anträgen oder Tipps für das Zusammenleben als Familie. Ein anderer Bereich ist die Unterstützung in der Flüchtlingshilfe. Auch hier sind die Aufgaben sehr vielfältig und umfassen die Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags, beispielsweise der Sprachförderung oder Begleitung zu Behörden. „Eine gute und zuverlässige Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig“ stellt die Sozialarbeiterin Margret Rohjans nachdrücklich fest.

Die Caritas sucht weiterhin Menschen, die mit wenig Zeitaufwand die Welt ein bisschen besser gestalten und für ein gutes Miteinander sorgen möchten. Weitere Infos sind bei Margret Rohjans Telefon 04961 944161 (Caritas-Beratungsstelle Papenburg) oder online unter caritas-os.de erhältlich.