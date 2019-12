Aschendorf. Eine gute Nachricht hatte Präsident Frank Haneburger für die Mitglieder des Schützenvereins Aschendorf auf der Generalversammlung: Die neue Schießanlage für den Schießstand an der Dr.-Horstmann-Straße kommt.

Zusammen hatten der Schießverein Bokeler Straße und der Aschendorfer Schützenverein die Modernisierung der Anlage geplant und unter anderem entsprechende Anträge bei der Stadt Papenburg gestellt. Die Kosten belaufen sich auf 35000 Euro. Die Vereine erhalten von der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 15000 Euro, so Präsident Haneburger. Der Rest finanziere sich durch Spenden sowie Eigenanteile durch beide Vereine. Für die neue Anlage werden auch Lichtpunktgewehre angeschafft um auch den jüngeren Schützen ein optimales Training zu ermöglichen.



Für weitere vier Jahre bleiben Frank Haneburger (Präsident) und Stephan Ahlers (Geschäftsführer) im Amt. Die Mitglieder bestätigten beide in ihren Ämtern. Jürgen della Valle wurde von der Versammlung als neuer Oberst gewählt. Die Offiziere hatten ihn auf ihrer Offizierskorpsversammlung als Nachfolger von Dieter Spillmann vorgeschlagen. Seine Aufgaben als Stellvertreter übernimmt Jens Tammen. Volmar Schulte vom Kreisschützenbund (KSB) überreichte Spillmann für seine längjährige Tätigkeit als Oberst die Ehrennadel des KSB.

Eine besondere Ehrung erfuhren auf der Versammlung auch Hella Dacke und Barbara Poll. Beide sind seit 30 Jahren in der Damenschießgruppe aktiv. Sie erhielten als Anerkennung die Vereinsnadel. Großen Dank wurde auch Lydia Efken und Marita Riese ausgesprochen. Sie halten seit 15 Jahren der Damenschießgruppe die Treue.

Zugleich gab Damenschießsportleiterin Barbara Poll einen Überblick über das Schießjahr des Vereins. Sie erinnerte dabei an die Rundenwettkämpfe und Kreismeisterschaften. Die Aktiven freuen sich, so Poll, auf die elektrische Modernisierung des Schießstandes, auch im Hinblick auf die Ausrichtung von Wettkämpfen. Der Bericht der Damenschießsportleiterin verdeutlichte, dass viele Aktivitäten im Schützenverein gemeinsam von den verschiedenen Gruppen getragen werden. Besonders hob sie das diesjährige Kinderkönigschießen hervor, das mit 49 Kindern den bislang höchsten Stand an Teilnehmern verzeichnete.

Vizepräsident Johannes Schulte übernahm die Ehrung der sportlich erfolgreichen Schützen. Urkunden und Pokale wurden an folgende Platzierte vergeben: Königspokal: 1. Karl Albers, 2. Hans Günther Broer, 3. Hendrik Sürken, 3. Dieter Spillmann; Thronpokal Herren: 1. Dieter Kremer, 2. Claus Huth, 3. Thomas Evering; Thronpokal Damen: 1. Elke Berenzen, 2. Christine Wübben, 3. Kirsten Griep-Raming; Gerd-Sürken-Pokal Damen: 1. Birgit Kroon, 2. Nicole Janßen, 3. Hella Dacke sowie Gerd-Sürken-Pokal Herren: 1. Jens Tammen, 2. Simon Liebsch, 3. Michael Wester.

Das Schützenfest 2020 wird vom 20. bis zum 22. Juni gefeiert. Am Schützenfestmontag laden die Aschendorfer Zahnärzte zum „Frühstück mit Biss“ ein