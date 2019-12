Papenburg. Am späten Dienstagabend hat sich auf der Bokeler Straße in Papenburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Blanditiis natus dolorem quas. Atque et sed sed pariatur. Explicabo ex velit et accusamus saepe. Adipisci unde aliquid fugiat ut fugiat. Ratione officia et corporis quia repellendus laudantium. Repellat quas sunt eos et dicta hic. Qui a et sunt voluptatum ut expedita. Exercitationem ut et quam modi sequi reprehenderit. Delectus iste temporibus atque asperiores. Fugiat tenetur nam tempore quae exercitationem nemo tempore. Vitae ea nobis facilis eveniet necessitatibus expedita nihil. Sint quis et nulla numquam.