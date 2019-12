Nach einer Reihe von Einbrüchen in Papenburg bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Papenburg. Gleich vier Einbrüche hat die Polizei am Wochenende in Papenburg gemeldet. Nur in einem Fall zogen die Täter offenbar ohne Beute wieder ab. Die Polizei sucht Zeugen.