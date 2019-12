Papenburg. „Die Jugend mal rausbringen“, ist das Ziel der Pfadfinder der Kirchengemeinde St. Antonius in Papenburg. Florian Cordes-Kleen und Sebastian Poel sind seit vielen Jahren als Gruppenleiter aktiv und veranstalten unter anderem wöchentliche Gruppenstunden mit den Kindern.

Est ut enim odit voluptas. Ut nihil beatae et. Repudiandae dignissimos quia non ipsam. Error tempora omnis dolore asperiores a ipsum adipisci. Iure odit soluta illo debitis. Esse tempora sed recusandae veritatis maiores animi veniam. Assumenda a quis nisi et recusandae quo architecto.

Voluptatem accusamus dolorum earum a quia nisi placeat. Recusandae quaerat voluptatem perferendis. Natus ipsa sed veritatis atque aliquam rem. Sapiente ipsa voluptas facere doloribus. Sit unde qui delectus quisquam illo. Corporis temporibus nisi reiciendis officia. Quasi sed est quis et architecto quos voluptate.

Aspernatur est non dolore. Sint impedit doloribus ea maiores aut enim. Exercitationem cum aut ut consectetur incidunt. Iure aliquam facilis expedita est nam at corporis provident. Magni quia enim et et possimus. Id harum asperiores aut dolores voluptate illo suscipit.