Papenburg. Die Glocke der evangelisch-lutherischen Kapelle „Zum Schifflein Christi“ im Papenburger Ortsteil Aschendorfermoor wird über Weihnachten stumm bleiben. Der Grund: Die Glockenkette ist gerissen.

