Erheblicher Schaden an Auto auf Obi-Parkplatz in Papenburg CC-Editor öffnen

Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Papenburg. Erheblich an der hinteren Stoßstange und der Heckklappe beschädigt worden ist ein VW Caddy einer Frau, die ihr Fahrzeug auf dem Obi-Parkplatz am Stadtpark in Papenburg abgestellt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.