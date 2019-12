Papenburg. Mehrfach täglich berichtet die Polizei im Emsland über sogenannte Parkplatzrempler, bei denen der Verursacher Unfallflucht begeht. Dieser Fall ist anders: Ein 62-Jähriger hat sich nach einem solchen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug bei der Polizei gestellt, weiß aber nicht, wen er geschädigt hat.

Der Papenburger erschien am Mittwochabend auf der Wache des Kommissariats Papenburg und berichtete den Beamten von dem Vorfall, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach sei er gegen 17.30 Uhr an der Umländerwiek rechts in in Papenburg mit seinem Außenspiegel gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen. Er setzte zunächst seine Fahrt fort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Später konnte er offenbar nicht mehr nachvollziehen, welches Fahrzeug er denn berührt hatte.

Daher sucht die Polizei Papenburg nun den Geschädigten dieses Pkw oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Das Kommissariat ist unter dern Telefonnummer 04961/9260 erreichbar.