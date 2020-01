Werben gemeinsam für die Tätigkeit als ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer: Petra Engeln (links) und Irmgard Lampen vom SKFM in Papenburg. Foto: Christoph Assies

Papenburg. Behördengänge erledigen, Rechtsansprüche durchsetzen, Konten und Vermögen verwalten oder für andere mit Ärzten sprechen: All das gehört zu den Aufgaben von ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern. Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Papenburg sucht dringend Nachwuchs in dem Bereich.