Polizei in Papenburg warnt vor falschen E-Mails an Kassenwarte

Die Polizei Papenburg warnt vor gefälschten Mails. Symbolfoto: imago images

Papenburg. Die Polizei in Papenburg warnt vor gefälschten E-Mails, die in den vergangenen Tagen an Kassenwarte von Vereinen gegangen ist und zu Überweisungen auffordert.