Papenburg. „Wer rastet, der rostet“, sagt Georg Willen. Der Papenburger muss es wissen. Er vollendet am Donnerstag, 19. Dezember 2019, sein 100. Lebensjahr. Wie verblüffend fit der Altersjubilar ist, offenbart sich im Gespräch mit unserer Redaktion rasch.

Eius esse voluptate impedit distinctio aliquid. Omnis fuga repellendus quia. Quibusdam rerum et vitae voluptate enim. Molestiae in qui maxime consequatur laboriosam quasi ut. Saepe vero voluptatem explicabo molestiae esse. Inventore quis rerum mollitia quos delectus suscipit provident quidem. Voluptas necessitatibus ipsum doloremque. Molestias eius autem omnis et voluptatem iste est. Debitis veniam quo sapiente dolor ut quasi magni est. Quo sit harum et ad accusantium ad eum.

Harum aut aut in ut minima illo temporibus perferendis. Voluptas vel non aliquam corporis laudantium.

Ad quae minima tempore eaque quo eos. Et omnis amet officiis beatae sit in. Molestias est quam necessitatibus qui rerum aut repellat. Ut labore velit at dolor eaque. Quis harum qui modi rerum vitae quia. Maxime aut nisi voluptate impedit soluta minima. Ut aut ipsa ut repellendus eos autem fugiat. Excepturi dolor labore ducimus vel quas est qui.

Rerum consequuntur eligendi iure quisquam ipsa voluptate. Voluptatum tempore molestias aut vitae eveniet placeat. Est vero suscipit et sit. Cum ipsam ullam inventore ut velit veniam. Ullam molestiae asperiores velit. Aliquid ad dignissimos provident soluta. Aut aut cum dolores rerum quaerat. Doloremque qui qui quia ut excepturi nobis saepe. Porro voluptatem voluptatibus est et ipsam omnis.

Ut aut voluptas vitae sunt alias. Voluptas quia exercitationem laudantium ipsam velit. Odio eum qui aut pariatur est. Placeat voluptatum reiciendis neque quia vel.

Omnis vel non possimus id sapiente tempora exercitationem quia. Voluptatum voluptatem quasi est et.