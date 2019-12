Papenburg. Seit 28 Jahren verkaufen Heinrichs Hennings und sein Sohn Andre im ehemaligen Reparaturdock der Papenburger Meyer Werft Yachten des niederländischen Herstellers Linssen. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) hat sich bei einem Besuch ein Bild von dem Unternehmen gemacht.

Aktuell hat Hennings 45 Linssen-Yachten im Bestand, die an Kunden aus ganz Deutschland verkauft werden. "Aber auch Deutsche, die im Ausland leben, kaufen hier in Papenburg", sagt Firmengründer Heinrich Hennings. Die Kunden verbringen oft mehrere Tage vor dem Kauf Zeit in Papenburg, erkunden die Stadt und lassen sich dann bei Hennings umfangreich über das Schiff beraten. "In Zeiten des Internets, wo wir immer weniger Kataloge verschicken, wissen viele aber auch schon ganz genau über das Schiff Bescheid", sagt Hennings. Es komme nicht selten vor, dass gebrauchte Yachten innerhalb einer Woche verkauft werden.

Den Traum von der eigenen Yacht erfüllt

Anfangen hat bei Hennings alles damit, dass er sich mit seiner Frau im Oktober 1986 den Traum der eigenen Yacht erfüllte. Sie vermieteten das Schiff regelmäßig - bis einer der Kunden die Yacht nicht nur mieten, sondern kaufen wollte. Der gebürtige Ostfriese spezialisierte sich daraufhin auf den Verkauf der Schiffe des niederländischen Herstellers Linssen.

"Das ist bis heute unser Erfolgsrezept, dass wir uns auf eine Marke und ein Produkt konzentrieren. Bei uns steht das Produkt absolut im Vordergrund", so Hennings. In seiner Halle, dem ehemaligen Reparaturdock der Meyer Werft, das nach dem Umzug der Werft Mitte der 1970er-Jahre an der damals gerade fertiggestellten Straße "An der Alten Werft" ungenutzt war, liegen neue und fast neue Schiffe im Wert zwischen 250.000 Euro und 1,5 Millionen Euro.

Im Sommer 2016 vergrößert

Hennings ist nach eigenen Angaben der einzige Händler von Linssen Yachten, der ganze Serien vorbestellt. "Wir kennen dann die Produktionszeiten und bieten dementsprechend die Schiffe an", sagt Juniorchef Andre Hennings, der seit Mitte der 1990er Jahre mit im Unternehmen seines Vaters arbeitet.

Bernd Busemann zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt von dem Papenburger Unternehmen. "Ich habe selbst mit Yachten eigentlich nichts am Hut, weil ich ja eigentlich Hobby-Landwirt mit Schafen geworden bin. Trotzdem fahre ich hier immer mit großem Interesse vorbei", so der Landtagsvizepräsident. Zuletzt hatte sich das Unternehmen im Sommer 2016 auf eine Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern vergrößert. Seitdem werden in zwei benachbarten Hallen auch Freizeitschiffe instandgehalten und aufbereitet. An Bord einer Yacht führten Heinrich und Andre Hennings dem Dörpener das patentierte Cabriolet-Dach einer Yacht vor. Im Inneren macht er sich ein Bild von der hochwertigen Innenausstattung der Schiffe.

"Unsere Kunden sind irgendwie alle miteinander verwandt. Sie sind zwischen 45 und 50 Jahre alt und mögen nach außen eher das Understatement der Yachten", so Andre Hennings. Viele erfüllen sich demnach einen Traum mit dem Kauf einer Yacht, sehen die Anschaffung aber auch immer mehr als Geldanlage.