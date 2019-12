Papenburg. Die Stadt Papenburg hat den drei Ortsteilen Untenende, Obenende und Aschendorf insgesamt 10.000 Euro für neue Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung gestellt. Das Geld wurde zwar abgerufen, aber noch nicht überall vollständig verwendet. Ein Überblick.

Im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur Ende August beschlossen die Mitglieder mehrheitlich, dem Stadtteil Untenende 4000 Euro und den Stadtteilen Obenende und Aschendorf jeweils 3000 Euro zukommen zu lassen. Die Umsetzung eines Konzeptes wird selbständig in den jeweiligen Stadtteilen durchgeführt, hieß es. Die Mittel seien inzwischen vollständig abgerufen worden, teilte die zuständige Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt auf Nachfrage mit. Bezahlt werden darf mit dem Geld der Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung, aber auch der Ausbau.

Untenende: Hier hat sich die Werbegruppe mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) zusammengetan, wie PMG-Geschäftsführer Kai-Olaf Nehe auf Anfrage berichtet. "Wir wollen vornehmlich die Brücken über den Hauptkanal und die Museumsschiffe mit Licht in Szene setzen, und zwar ganzjährig", erklärt Nehe. Deshalb wurden für die Brigg Friederike vor dem Rathaus Strahler angeschafft, die seit November auch schon leuchten. Kostenpunkt inklusive Aufbau: Rund 500 Euro pro Stück. Möglich sind durch die Strahler unterschiedliche Farben. Weitere Leuchtmittel für die Friederike, aber auch andere Schiffe im Hauptkanal werden Nehe zufolge im nächsten Jahr folgen. Für drei Brücken in Höhe Kino und Meyers Mühle wurden runde Kugeln angeschafft. Weitere Brücken sollen nächstes Jahr folgen, zunächst müssen sie Nehe zufolge aber zum Teil noch mit einem Stromanschluss ausgestattet werden. Die PMG hat sich an beiden Anschaffungen aus eigenen Mitteln beteiligt. Nehe zufolge fehlt es noch an einem oder mehreren beleuchteten Tannenbäumen am Untenende, auch das soll im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Obenende: Bereits auf einen größeren Bestand an Weihnachtsbeleuchtung kann der Förderverein Obenende zurückgreifen, dessen Auf- und Abbau verursacht aber immer hohe Kosten, wie Alois Hockmann, der am Splitting ein Fachgeschäft für TV-Hifi und Videoanlagen betreibt, berichtet. Daher seien die Kaufleute sehr froh, dass es Unterstützung für Neuanschaffungen gebe. Geplant ist nach Angaben des Vorstandsmitglieds des Fördervereins eine Neuanschaffung neuer Lichterketten für insgesamt fünf Brücken im Stadtteil, außerdem soll ein Fahnenmast, der von Binnenschiffern gestiftet wurde, in einem Kanal aufgestellt und beleuchtet werden. Hockmann zufolge seien zwar frühzeitig Gespräche mit einem Elektrounternehmer aus Bremen geführt worden, er konnte aber in diesem Jahr nicht mehr liefern. Lediglich die Brücke vor Adler Mode am Splitting wurde bestückt. "Alle anderen folgen 2020", sagte Hockmann. Man sei sich im Vorstand des Förderkreises, dass sich die Kaufleute mit einem größeren Betrag, zusätzlich zu den 3000 Euro der Stadt, an den Anschaffungen beteiligen werde.

Aschendorf: Auch in der ehemaligen Kreisstadt hat es mit der Inbetriebnahme der neuen Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht mehr geklappt, wie Carola Seelis von der Hirsch-Apotheke am Markt berichtet. "Es gab im November zwei Rundgänge mit einem Elektriker, bei dem entschieden wurde, 13 der insgesamt 26 Straßenlaternen entlang der Großen Straße und am Marktplatz mit leuchtenden Sternen zu versehen. Umgesetzt werden kann das aber erst 2020", sagte das Vorstandsmitglied des Vereins für Handel, Handwerk und Verkehr (HHV) Aschendorf. Der Grund: Die Sterne müssen oberhalb der Laternen aufgehängt werden, weil bei einer Anbringung seitlich die Durchfahrtsbreite der Großen Straße weiter eingeschränkt wird. Und die ist ohnehin nicht üppig. Für diese Lösung muss Seelis zufolge aber eine neue Halterung konstruiert werden, was Zeit benötigt. Die Apothekerin bedauerte, dass es derzeit nur am Markt beleuchtete Straßenbäume gebe. Der Tannenbaum dort ist unbeleuchtet. In diese Lichterketten für den gesamten Ortskern hatte der HHV nach Angaben der Aschendorferin vor einigen Jahren rund 12.000 Euro investiert. "Bei Baumschnittarbeiten wurde dann aber leider ein größerer Teil der Lichterketten zerstört", sagte Seelis.