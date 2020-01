Papenburg. Die "Medienscouts" des Gymnasiums Papenburg sind für ihr Engagement von der Sparkasse Emsland ausgezeichnet worden. Achim Akkermann, Geschäftsstellenleiter der Filiale am Untenende, überreichte ihnen dazu einen Scheck über 500 Euro.

Das Gymnasium nimmt seit dem vergangenen Jahr als eine von 40 Schulen in ganz Deutschland an dem Projekt "Medienscouts Niedersachsen" teil. Im November 2018 begann die Schulung der fünf Medienscouts Ankatrin Harich, Max Everding, Jonathan Spekker, Naomi Krieger und Ronja Stubbe.

Christina ter Glane, Medienpädagogin von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, erarbeitete mit den damaligen Achtklässlern und ihren Lehrern beim ersten Treffen rechtliche und inhaltliche Grundlagen für die Nutzung des Internets, die die Schüler dann in Beratungsgesprächen anwenden konnten. In der wöchentlich stattfindenden AG unter der Leitung von Thomas Hahn, Heinz-Peter Schmidt, Doris Meyer und Doris Kruse-Bohse werden neben Themen wie Influencern, Apps und Spiele auch die Selbstdarstellung im Internet, Cybermobbing und das Recht am eigenen Bild behandelt.

Die Medienscouts sind Kruse-Bohse zufolge oft im Einsatz: Sie besuchen Grundschulen und vermitteln den jungen Schülern ihr Wissen im verantwortungsvollen Umgang mit Medien und führen im Gymnasium Beratungsgespräche mit den Schülern durch, wenn sie Probleme haben. Über eine eigene E-Mail-Adresse haben die Medienscouts immer ein offenes Ohr für die Probleme ihrer Mitschüler im Bezug auf Medien.

Ter Glane zeigte sich begeistert vom Engagement und Wissen der Schüler. Sie arbeite bundesweit mit Schulen zusammen: Ein solcher Einsatz von den Schülern sei nach ihren Angaben nicht selbstverständlich. Auch in diesem Schuljahr werde das Projekt am Gymnasium in Papenburg mit zwölf Achtklässlern durchgeführt.

Akkermann gab den Schülern neben dem Scheck auch einen Appell mit auf den Weg: "Bleibt im Netz immer wachsam". In seiner Schulzeit sei das Thema Medien noch nicht präsent gewesen und auch heute sei er nur auf den Social-Media-Diensten Twitter und Facebook unterwegs. "Doch auch da finde ich die Ansprache und Wortwahl teilweise bedenklich", so Akkermann.