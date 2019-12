So läuft die Ausbildung in der Pflegeassistenz CC-Editor öffnen

Aus dem Bett in den Stuhl: Marcia Staats (r.) übt den Transfer mithilfe ihrer Mitschülerin Birgit Peters. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Händeringend sucht die Pflegebranche nach Arbeitskräften. Möglichkeiten zum Weg in den Beruf bietet das A+W-Bildungszentrum mit Standorten in Papenburg, Sögel und Meppen. In Theorie und Praxis werden dort Pflegeassistenten ausgebildet. Eine Stippvisite.