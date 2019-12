Papenburg. Als Zeichen der Anerkennung für ihre Arbeit hat der Förderverein „Interessengemeinschaft Starkes Marien-Hospital“ Weihnachtsteller an das gesamte Pflegepersonal des Krankenhauses verteilt. Dem Verein ist der Erhalt aller Abteilungen im Papenburger Krankenhaus wichtig.

"Wir wollen einfach nur ein Signal der Wertschätzung ausgeben", sagte Jan Peter Schubert aus dem Vorstand des Vereins. Gerade das Pflegepersonal habe es oft schwer und sei häufig unterbesetzt. Wie Hermann Kruthaup, Vorsitzender des Fördervereins, berichtete, ginge es ihnen deshalb darum, ein positives Signal auszusenden und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Arbeit der Pfleger geschätzt werde.

Jedes Jahr verschicke der Verein zumindest Karten und Briefe, erklärte Kruthaup. Vor einigen Jahren habe man zudem bereits Stutenkerle verteilt, erinnert er sich. Neben den weihnachtlichen Geschenken kümmert sich der Verein nach seinen Angaben um allerhand Anschaffungen, die sonst nicht bezahlt werden könnten. Diese finanzieren sie aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. So sei beispielsweise die Bibliothek des Krankenhauses vom Verein mit neuen Büchern ausgestattet worden.

Kruthaup und Schubert waren während ihrer beruflichen Laufbahn selbst im Marien-Hospital tätig. Kruthaup ist ehemaliger Chefarzt der Klinik, während Kinderarzt Schubert seine Zeit als Assistenzarzt im Papenburger Hospital verbrachte. Deshalb liege ihnen der Erhalt des Krankenhauses in seiner jetzigen Größe und mit allen Fachabteilungen sehr am Herzen, betonten sie. Die beiden Mediziner erläuterten, dass dies notwendig sei, um die medizinische Grundversorgung in der Region möglichst umfangreich gewährleisten zu können. Gerade im Hinblick auf Notfälle und die bessere Erreichbarkeit für Senioren sei ein lokales Krankenhaus von großer Bedeutung.