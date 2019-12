Papenburg. Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt Pastor Gerrit Weusthof als Geistlicher das sozial-ökologische Profil der Papenburger Kirchengemeinde St. Josef im Vosseberg. Am Donnerstag hat der Priester seinen 80. Geburtstag gefeiert. Zur Abendmesse füllten rund 400 Gratulanten das Gotteshaus.

