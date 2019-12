Papenburg. Vor dem Amtsgericht in Papenburg ist ein Mann freigesprochen worden, der wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt wurde. Laut Anklageschrift habe der 41-Jährige im nördlichen Emsland nach einer Party eine Frau gegen ihren Willen zum Beischlaf zwingen wollen. Dieser Vorwurf hielt vor Gericht nicht stand.

Nach einer Party in einer Cloppenburger Diskothek sei die Frau im April 2017 mit drei fremden Männern und einer Freundin im Auto zu der Wohnung des Angeklagten gefahren, hieß es in der Anklage. Dort haben die fünf Personen den Abend mit Wein fortsetzen wollen. Als die Frau schlafen gehen wollte, habe der heute 41-Jährige ihr ein Bett angeboten und wollte sie zu sexuellen Handlungen zwingen. Die Geschädigte habe sich jedoch befreien können und verließ daraufhin die Wohnung.

Der Angeklagte, dessen Wohnsitz sich zurzeit in Leipzig befindet, behauptete, die Frau nicht gezwungen zu haben. Nach seinen Angaben habe die betrunkene Frau bereits im Auto ein Gespräch über sexuelle Themen angefangen und dort wiederholte Male in den Schritt des Angeklagten gegriffen. In der Wohnung habe sie den Angeklagten gefragt, ob er eine Massage von ihr wolle. Laut Aussage des Angeklagten habe die damals 27-Jährige sexuellen Handlungen zugestimmt. Der Angeklagte habe sich danach zu der Frau ins Bett gelegt. Da der er jedoch nicht erregt wurde, beschlossen beide aufzuhören.

Der Angeklagte hatte während des gesamten Abends kein Alkohol zu sich genommen: Bei ihm wurde ein Wert von 0,0 Promille gemessen. Die Geschädigte wies jedoch einen Alkoholwert von 1,2 Promille auf. Sie würde aufgrund des Alkoholkonsums und der lang zurückliegenden Tat nicht mehr viel von den Geschehnissen wissen, sagte die heute 29-Jährige.

Dennoch blieb die Cloppenburgerin bei ihren Vorwürfen: In der Wohnung habe sie sich in ein von dem Angeklagten angebotenes Bett gelegt, das sie eigentlich für sich alleine haben durfte. Der Angeklagte habe sich jedoch über die 27-Jährigen gelegt. Daraufhin soll er versucht haben, mit ihr den Beischlaf zu vollbringen. Die Klägerin konnte sich wehren und flüchtete daraufhin aus der Wohnung.

Auch die Freundin der Klägerin sagte vor Gericht aus. Ihre Aussagen wurden von der Staatsanwältin allerdings als „nicht stichhaltig genug“ bewertet. „Ich bin nicht ausreichend überzeugt, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat“, sagte die Staatsanwältin und plädierte auf Freispruch. Es stehe Aussage gegen Aussage. Die 29-jährige Klägerin habe zahlreiche Erinnerungslücken, die für eine Verurteilung unzureichend seien. Es gebe viele Ungereimtheiten und keine weiteren Beweismittel. „Es lässt sich nur feststellen, dass es zu sexuellem Kontakt kam, jedoch ergibt sich kein klares Bild“, so die Staatsanwältin.

Der Verteidiger stimmte zu und erwähnte zudem, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und zu dem Tatzeitpunkt mehrere Personen im Gebäude waren, weshalb die Geschädigte hätte nach Hilfe rufen können.

„Ganz viele Zweifel verbleiben“, sagte der Richter. „Es steht fest, dass sehr viel Alkohol eine Rolle gespielt hat, erhebliche Mengen Wodka.“ Der Umstand, dass man bei fremden Männern ins Auto steige, sei ebenfalls unerklärlich. Es fehle an Details, sowohl im Kerngeschehen als auch im Randgeschehen, so der Richter. „Wir sind alle nicht dabei gewesen und deshalb auf Beweismittel angewiesen, die nicht zur Verfügung stehen.“ Aufgrund der mangelnden Beweislage wurde der Angeklagte freigesprochen. Die Kosten werden von der Landeskasse übernommen.