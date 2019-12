Papenburg . Der Tennis-Club (TC) Schwarz-Rot Papenburg kann auf ein erfolg- und ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken. Beeindruckende sportliche Leistungen und geordnete Finanzen – so das Resümee vom 1. Vorsitzenden Pascal Albers vor über 100 Gästen auf der Mitgliederversammlung im Alten Güterbahnhof.

In Zukunft will sich der TC für die Instandhaltung des Tennisplatzes externe Unterstützung einholen, um weiter beste Spielbedingungen zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sei die Planung für die Erneuerung der abgängigen Umkleide- und Sanitärräume in Arbeit. „Viel haben wir erreicht, aber es gibt immer noch viel zu tun“, wird Albers in der Mitteilung zitiert. Der TC liege aktuell konstant bei rund 350 Mitgliedern, darunter 140 Kinder.



Albers ging in seiner Jahresrückschau auf verschiedene Ereignisse ein: So sei im Clubhaus des TC W-Lan installiert worden. Zudem habe ein Tennisaustausch sowohl mit Gruppen aus den Niederlanden als auch aus England stattgefunden. Als weiteres Highlight hob Albers das Vereinsfest im Sommer hervor. Er bedankte sich bei allen Gönnern des Vereins und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen.

Tolle Saison für Jugendliche

Sportwart Matthias Gremme zeigte die sportlichen Erfolge im Erwachsenenbereich auf: Von den zehn gemeldeten Mannschaften wurden die Damen (Regionsklasse), die Herren 30 (Regionsklasse) und die Herren 50 (Bezirksliga) im Sommer Meister. Die Damen 40 (Verbandsklasse) belegten den zweiten Platz. Im Winter wurde sowohl die Damen- (Regionsliga) als auch die Herrenmannschaft (Regionsklasse) Vizemeister. Die Herren 50 belegten Platz drei in der Verbandsklasse.

Vier Meistertitel, drei Vizemeisterschaften und einen dritten Platz konnte Jugendwartin Larissa Meiners vermelden. „Unsere Jugendlichen haben eine tolle Saison gespielt“, so Meiners. Dazu zähle auch der Gewinn der Regionsmeisterschaft durch Philipp Giesen (U21) und Malte Jansen (U9). Einen Dank richtete Meiners an das Trainerteam Mulder. Nur mit guten Trainingsbedingungen und -leistungen ließen sich solche Erfolge erreichen. Dadurch könnten auch wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche für den Tennissport gewonnen werden.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Albers, Meiners und Maren Tallen-Schütte (Schriftführerin) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand ist Kerstin Evers als 2. Sportwartin. Für ihre 50-jährige Vereinstreue wurden die Mitglieder Vitus Blank und Heinz Hartkens geehrt.pm