Im März 2018 starteten Umbau, Sanierung und Erweiterung der Mittelkanalschule. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Die Geburtenzahlen in Papenburg steigen weiter. Anders als bei Kitas und Krippen reichen nach Angaben der Stadt die derzeitigen Kapazitäten in den städtischen Schulen aber aus, um dort in den kommenden Jahren alle Kinder und Jugendlichen unterzubringen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Manche Schulen kommen an ihre Grenzen.