Wegen eines Rohrbruchs ist die Gartenstraße in Papenburg vorerst gesperrt. Symbolfoto: Gert Westdörp

Papenburg. Am Mittwochmorgen ist es in Papenburg in der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 59 zu einem Bruch eines Kanalrohres gekommen. Die Straße ist gesperrt.