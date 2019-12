Schwerer Verkehrsunfall auf der Rheiderlandstraße in Papenburg CC-Editor öffnen

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. In Papenburg auf der Rheiderlandstraße ist es am Mittwochmorgen in Höhe der Auffahrt zur B70 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau wurde schwer verletzt.