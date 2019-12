Papenburg. Im Zeichen des Biers steht die 13. Auflage der Feinschmeckertour „„Papenburg á la Carte“, zu der am 31. Januar und 7. Februar fünf Papenburger Restaurants einladen und jeweils einen Gang eines 5-Gang-Menüs reichen. Bei den verschiedenen Spezialitäten wird Bier bei der Zubereitung zur Verfeinerung genutzt.

„In jedem Jahr steht das Dinner unter einem anderen Motto, vergangenes Jahr stand beispielsweise die Blumenschau im Mittelpunkt. Jetzt arrangieren wir die Speisen mit Bier, das für einen speziellen Geschmack sorgen wird“, sagt Dagmar Kuhr, Inhaberin des Gasthauses Kuhr. Sie organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Papenburger Gastronomen und der Papenburg Marketing GmbH (PMG).



Grundgedanke bei der Premiere im Jahr 2007 sei gewesen, für die Einheimischen in der ruhigen Jahreszeit die Chance zu bieten, die Vielfalt der Papenburger Restaurants kennenzulernen. „Es wird jedes Jahr wieder deutlich, was die Gastronomie hier in der Stadt leistet, wie kreativ und wie engagiert alle gemeinsam dafür sorgen, dass dem Gast nicht einfach nur eine Mahlzeit serviert ist, sondern dass Essen ein Genuss für alle Sinne ist“, so Kuhr.

Erstmals dabei sind Liliana und Luca Beniamin Nichescu. Die Rumänen übernehmen zum 1. Januar das Fischrestaurant „Smutje“ von Irene Koppers. In der Menüfolge kreieren sie das Dessert. Neben dem „Smutje“ und dem Gasthaus Kuhr essen die Gäste der Veranstaltung im Wirtshaus am Zeitspeicher, im Restaurant Hilling am Stadtpark und im Arkadenhaus.

Die Gäste werden zwischen den einzelnen Gängen von speziellen Gästebetreuern zu den Restaurants begleitet. In diesem Jahr geben unter anderem Vertreter von Brauereien Hintergrundinformationen zum Bier und zum Brauverfahren.

Karten gibt es für 65 Euro im Gasthaus Kuhr am Hauptkanal rechts 62. Reservierungen sind unter Telefon 04961 / 66430 möglich.