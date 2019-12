Papenburg. Am Donnerstag, 12. Dezember, muss sich ein 41-jähriger Mann am Amtsgericht Papenburg wegen sexueller Nötigung und dem Versuch einer Vergewaltigung verantworten. Der Angeklagte soll eine 27-jährige Frau gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gedrängt haben, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

