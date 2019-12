Papenburg. 414 Tage mit dem Fahrrad durch Afrika. Anselm Nathanael Pahnke legte etwa 15.000 Kilometer zurück und dokumentierte diese Reise mit der Kamera. Daraus ist nun seine Dokumentation „Anderswo. Allein in Afrika“ entstanden. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr findet im Kino Papenburg die Premiere statt, bei der Pahnke im Anschluss Fragen der Zuschauer beantworten wird.

